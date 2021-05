Convocan nuevas protestas en Colombia pese a la retirada de la reforma tributaria

En un comunicado, señalan que reconocen que han "ganado una primera batalla ante la decisión del Gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero no hemos ganado la lucha, hasta que no se retire todo el paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud, Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización".