Cortar el pelo en la calle, el negocio de moda entre los jóvenes en Venezuela

El oficio de moda

“ Trabajar como sea , pero no solo son los barberos, hay mucha gente en la calle buscando la manera de trabajar, de buscar algo para comer, porque la cosa está dura aquí en Venezuela también ”, dice Jhoneiker, alzando la voz mientras corta el cabello a un cliente. Su puesto de trabajo se ubica a dos pasaos de una línea de autobuses; los claxon accionados con saña por momento ensordecen, pero no hay señales de molestia ni en los clientes ni en los peluqueros.

Los clientes no paran de llegar a la Barbería Bolívar , una de las más famosas del centro de Caracas, pero no precisamente por llevar el nombre del Libertador Simón Bolívar, cuya figura pintada en una pared del puente Fuerzas Armadas sirve de imagen a la improvisada peluquería.

“En un día hago tres o cuatro veces lo que gana un trabajador en un ministerio . Hago tres cortes con dibujos y ya voy ganao”, dice entre risas el peluquero de 30 años. “Más que todo dólares porque de 3 años para acá yo me he dado cuenta que esta vaina sirve puro dólar”, dice Alberto. Se estima que el 70% de las transacciones comerciales en Venezuela se hacen en moneda extranjera (dólar estadounidense, peso colombiano o euro).

Aarón Olmos explica que si bien la calle se ha convertido en una opción para sobrevivir al caos económico provocado por el socialismo del siglo XXI, “la mayoría de los oficios que se ofrecen han quedado al margen de la legalidad, desde el punto de vista fiscal”. No obstante, la mayoría de los peluqueros consultados por NIUS en la calle aseguran contar con la aprobación del gobierno. “Lo que hace una persona de este estilo, no queda registrado en ningún lado porque no hay factura, no hay cobro de impuesto, todo lo que queda es para el bolsillo de ese individuo, sostiene Olmos.