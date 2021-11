La Corte Penal Internacional investigará formalmente a Venezuela por crímenes de lesa humanidad

"Soy plenamente consiente de las fallas que operan en Venezuela. Nosotros no somos políticos", con estas palabras inició el discurso del fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan , en el Palacio de Miraflores, junto a Nicolás Maduro. El alto funcionario de la CPI, firmó un memorándum del principio de complementariedad con Maduro, donde se comprometen a trabajar conjuntamente en la investigación que se hará formalmente contra el Gobierno de Nicolás.

“Aquellos que están mirando, mi despacho siempre trabajará de conformidad con el estatuto de Roma. Soy plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela. Las divisiones geopolíticas (…) nosotros no somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el estado de derecho y, les pediré a todos en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase que den a mi oficina el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. No me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar, el trabajo independiente que lleva a cabo mi despacho”, sentenció Karim Khan.