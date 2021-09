Crisis de gobierno en Argentina tras la renuncia de cinco ministros

En una carta, la también expresidenta ha indicado que durante este año ha mantenido 19 reuniones con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, residencia oficial del mandatario , eligiendo este lugar y no la Casa Rosada para "evitar cualquier tipo de especulación de desgaste institucional".

"También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales", ha continuado. En este sentido, ha afeado que la respuesta "siempre fue que no era así", que estaba "equivocada" y que iban a "ganar muy bien las elecciones", ha contado.

En este sentido, ha incidido en que ella miraba hacia otra "realidad", la de que en 2015 perdieron las elecciones presidenciales en segunda vuelta "por escasa diferencia , con el mayor salario en dólares de América Latina, con una inflación que era menos de la mitad que la actual y con Mauricio Macri como el otro candidato". "Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores", ha añadido al respecto.

El resultado de estas elecciones han puesto, a su juicio, en "jaque" al presidente. "Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero en mute y leo: 'Alberto jaqueado por Cristina'. No, no he sido yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de las elecciones", ha apostillado en concreto.