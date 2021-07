"Aprovechan los cortes de luz para irrumpir en las casas de noche y llevarse a la gente": testimonios de la represión en Cuba

Rigoberto Caceller, de la plataforma "Cuba, ¡democracia ya!", cuenta desde Madrid: " Sigue habiendo protestas y mientras no se solucione el problema del hambre estas seguirán . La gente no aguanta más, está harta. La tiranía tiene los días contados". Y pide el apoyo de la nación española.

"No he podido conectarme en línea. Durante muchos días nadie aquí ha podido hacerlo porque cortaron la conexión a Internet. Mi esposo está en México, no he podido hablar con él. Nada. Todo esto es lo que ellos (el Gobierno) quieren", lamenta una vecina a Reuters.