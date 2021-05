Dan la vida para enterrar a los muertos en Venezuela

El cansancio es evidente en Jessica y está desesperada, si al final del día no logra reunir al menos 150$ para pagar el servicio de cremación, el cuerpo de su padre será sepultado en una fosa común , algo que la familia quiere evitar de todas formas. Precisamente por eso han optado por la cremación, el servicio funerario más asequible en Venezuela pero que después de 5 días de colecta pública no pueden pagarlo.

¿Cuánto llevan reunido? “Apenas llevamos 80 millones de bolívares (30$) con eso no podemos hacer nada, entonces uno se siente triste con una impotencia porque nosotros no vamos a robar pues, no tenemos la plata”, responde Jessica, quien a su 36 años se gana la vida en la calle como trabajadora informal y su madre es miliciana, un componente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas al que también pidieron ayuda pero no recibieron respuesta.