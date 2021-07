Ortega celebra 42 aniversario de la revolución sandinista con tres líderes encarcelados

"Mi sobrino está escondido en la iglesia del pueblo vecino, estoy intentando traerle a Estados Unidos, pero el régimen asesino tiene amenazada a la familia", me lo contaba Maria Auxiliadora, una señora de la limpieza nicaragüense en Miami en 2018. Y aún no había llegado lo peor de la última represión contra los jóvenes -niños adolescentes- y los líderes de la oposición y periodistas que estamos viviendo en el 2021. Maria Auxiliadora temía por el único sobrino varón que tenía. Su familia, de un pequeño pueblo campesino del interior fue primero "colaboracionista" con el régimen sandinista, para pasar a ser opositora en la clandestinidad. "No hay nada bonito que decir de ese malnacido", decía. "Ricos son el matrimonio y sus espantapájaros", puntualizaba.