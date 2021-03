Embarazadas tras tomar una píldora anticonceptiva defectuosa: "El número de afectadas es indeterminable"

Este método anticonceptivo era distribuido de forma gratuita en centros de salud públicos de Chile a mujeres sin recursos. "Yo no tengo trabajo ni nada estable que ofrecerle a mi bebé. Necesitamos una compensación económica. Para mi familia este gasto es demasiado", afirma Bárbara Vázquez , una estudiante chilena de 20 años, a EFE. Ella es una de las mujeres que han denunciado un embarazo no deseado por esta negligencia farmacológica.

Respuesta: El Estado es responsable por no realizar los estudios correspondientes antes del ingreso al mercado de estos medicamentos. Adicionalmente, el retraso en retirarlos del mercado desde su compra (un año). Además, no viralizó la información con la debida diligencia, únicamente se publicaron las alertas en la página del Instituto de Salud Pública, no se hizo ninguna rueda de prensa, ni se contactó con las afectadas. Y hasta la fecha, no hay una trazabilidad por parte del Gobierno del número de afectadas que efectivamente recibieron los lotes de anticonceptivos defectuosos.