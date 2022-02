Economía informal, la válvula de escape del profesional venezolano para sobrevivir

Venezolanos que estudiaron una carrera universitaria, se formaron y hasta han obtenido estudios superiores siguiendo esos refranes de adultos a sus hijos de "estudie para que sea alguien en la vida" y que ya no sirven. Hoy en día, tener un título universitario y ser un profesional en Venezuela, no garantiza una estabilidad económica. No garantiza un futuro prometedor.