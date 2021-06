Elecciones en Perú: "La victoria de Keiko Fujimori sería menos traumática para el país"

El apoyo de Vargas Llosa

"Hay todavía una gran reticencia en algunas peruanos en votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo, creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica al señor Fujimori; sin embargo, en estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo", señaló el Premio Nobel de Literatura en un evento virtual para apoyar su candidatura. En el cierre de campaña no faltó su hijo, Álvaro Vargas Llosa.