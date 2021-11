Kast y Boric, los dos favoritos en las elecciones más polarizadas en la historia de Chile

José Antonio Kast tiene 55 años, es de ascendencia alemana y abogado de profesión . Presidente del Partido Republicano, ya fue candidato presidencial también en las elecciones de 2017. En la última semana se ha visto salpicado por una polémica tras defender la dictadura de Augusto Pinochet al ser preguntado por la situación en Nicaragua. Afirmó que a diferencia de Daniel Ortega , el dictador chileno celebró "elecciones democráticas" y "no encerró a los opositores políticos".

Kast encabeza la intención de voto con un 25 por ciento, seguido de Boric (19 por ciento) Franco Parisi (10 por ciento), Provoste (9 por ciento) y el ministro de Piñera, Sebastián Sichel (8 por ciento). Les siguen Marco Enríquez Ominami (5 por ciento) y Eduardo Artés (2 por ciento). El 22 por ciento no sabe, no contesta o no votaría. En una eventual segunda vuelta, Kast se impondría a Boric por un 44 a un 40 por ciento.