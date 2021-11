Elecciones Venezuela: Tomás Guanipa, el opositor que busca transformar Caracas

R: Es muy duro. La verdad que estar en tu casa y de repente estar una noche fuera de tu casa, y al otro día estar escondido y después en una embajada, y después montado en un vehículo atravesando el país, y también casi que disfrazado fue durísimo. Cruzar una frontera por unas trochas y al otro día acostarte y decir ¿A dónde estoy? ¿Qué es esto que me está tocando vivir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿de qué voy a vivir afuera? ¿Cómo unir a mi familia de nuevo? Es un tema sumamente traumático y muy difícil, sin embargo, gracias a Dios tuve la oportunidad de seguir luchando por Venezuela, desde el rol que me tocó y, representar a Venezuela en la embajada en Colombia, que me permitió tener un contacto personal con los millones de venezolanos que han tenido que cruzar la frontera a pie, que les ha tocado mas duro inclusive de lo que me tocó a mi, y que me muestren el drama gigantesco que viven y no solamente eso, sino la valentía y la tragedia personal de tener que cruzar caminando una frontera y que luego te encuentres con un mundo totalmente nuevo donde no sabes cómo hacer. Por lo tanto, ese esfuerzo, ese trabajo, esa conexión con los venezolanos me permitió desarrollar mi trabajo social en una nueva etapa y no desvincularme de Venezuela. Siempre tuvimos como objetivo tener que regresar al país y en ese sentido, el haber podido hacerlo para mi ha sido como una etapa de mucha esperanza, porque lo peor que pudiera pasarnos a nosotros es que con todo el respeto de lo que ha sido un proceso muy largo y doloroso para ese pueblo, es que la oposición venezolana terminara como la oposición cubana, que terminó totalmente en el exilio.