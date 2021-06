Un español salta al vacío con su hija de seis años desde el piso 17 de un hotel de Sao Paulo

La policía investiga la muerte de un ciudadano español que se arrojó con su hija de seis años desde la planta 17 de un hotel en Sao Paulo. El hombre, de 53 años, estaba buscando por Interpol , aunque no ha trascendido los cargos contra él.

En la misiva, afirma: "No tengo con quién dejarla que me aporte un mínimo de seguridad y tranquilidad". Añade: "Esto no hubiera ocurrido en mi país, con mi familia a mi lado".