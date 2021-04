Guatemala niega haber acordado con EEUU desplegar más tropas en la frontera para frenar la migración

Según Moran, la iniciativa buscaba "no solo evitar que los traficantes los contrabandistas y los carteles que se aprovechan de la niños en camino aquí, sino también para proteger a esos niños", en referencia al creciente número de menores no acompañados que han llegado al país. No obstante, la Administración de Alejandro Giammattei ha negado dicho acuerdo, especificando que "no existe ningún documento firmado".