Haití: la frágil democracia de uno de los países más pobres del mundo

"La gente no se termina de morir de hambre porque come frutas de los árboles, pero la miseria es enorme", me cuenta una cooperante internacional en Puerto Principe que prefiere mantener el anonimato en las últimas horas. En la mayor parte del país es complicado encontrar agua corriente y luz. "Los barrios y las zonas de los políticos y de representantes internacionales como de la ONU, y donde también viven las familias con dinero sí claro, pero la enorme mayoría de la población vive en la miseria. La vida vale poco, la violencia es constante", asegura a NIUS en una conversación telefónica.