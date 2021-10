El hijo del general Baduel presenció la muerte de su padre en la misma celda

La abogada con suspicacia y duda, aseveró que “Baduel ha sufrido más de una década de injusta prisión, y no solo eso, sino que el régimen de Maduro se encargó de que no recibiera la atención médica inmediata. No le dieron sus medicamentos y así, la decadencia de salud física y mental, terminando como consecuencia, la muerte y no precisamente por covid19 (…) hay indicios que nos hacen dudar de manera tajante de las declaraciones del Fiscal General”.