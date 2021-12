El Instituto Electoral mexicano reanuda el referéndum revocatorio sobre el mandato de López Obrador

El mandatario mexicano, López Obrador, que se vería obligado a abandonar el cargo en caso de perder el referéndum, dijo el jueves que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia era "una muy buena decisión"; aunque también señaló que no "concluye el litigio" por ahora. El mandatario, informa Europa Press, señaló que "no se debe obstaculizar la democracia y no se debe violar la Constitución" y apeló a la movilización ciudadana en caso de que no se pudiese convocar la consulta por los cauces oficiales.