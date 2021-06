Jeison, el venezolano con los pies más grandes del mundo que no para de crecer

Con 25 años, tiene el récord Guinnes por el tamaño de sus pies

Es el tercer hombre más alto del mundo

Cuenta a NIUS el acoso sufrido y los dolores por su acromegalia

Los pasos de Jeison Rodríguez son cada vez más lentos, luce cansado pero mantiene buen estado de ánimo, a pesar de ser consciente de que no para de crecer a sus 25 años y de que ya mide 2 metros con 38 centímetros, por lo que es considerado el tercer hombre más alto del mundo. A este ritmo es solo cuestión de tiempo para que tome por asalto el primer lugar. “Gloria a Dios, si ese es su propósito”, exclama el gigante de Maracay, al centro occidente de Venezuela.

Pero la estatura no es lo que ha hecho famoso a Jeison, sino el tamaño de sus pies: es el hombre en vida con los pies más grande del mundo y ya ha roto su propio récord, que estableció por primera vez en 2014. En 2018, la organización de los Record Mundiales Guinness certificó la longitud de su pie derecho en 40.55 centímetros (1.33 pies) y el izquierdo en 40.47 (1.33) dejando atrás los 40.1 y 39.6 que marcó en 2014. Se siente orgulloso, aunque sus hazañas esconden el dolor y sufrimiento que supone crecer desmesuradamente y en una sociedad fértil para los estigmas y prejuicios.

Gigante contra el 'bullying'

“Cuando empecé a crecer a los 9-10 años, ahí me empezó la vida un poco difícil, porque el bullying me atacó fuertemente en la escuela, en la calle”, cuenta Jeison sobre una de las etapas más duras su vida pero en la que se hizo emocionalmente fuerte para soportar las burlas que hasta el sol de hoy recibe.

“A los 12 años me empezaron muchos dolores de cabeza, a los 10 los huesos me dolían y a los 12 medía ya los 2 metros y calzaba 50”, prosigue el gigante venezolano, sentado un mueble ancho pero que parece una pequeña silla por la humanidad de Jeison, que no tarda en comenzar a transpirar copiosamente. Es la 1:00 de la tarde en Maracay, la llamada ciudad jardín de Venezuela, donde el calor es abrasador en verano e invierno.

“Me la pasaba sufriendo porque yo era un muchacho muy tímido, triste. Me la pasaba llorando porque se burlaban mucho de mí. Me decían Shrek, fenómeno, patón, manopla”, narra Jeison para después detener la conversación abruptamente. No ha almorzado y de pronto lo ataca un dolor de cabeza que amenaza con dejar la entrevista incompleta. Su madre termina el almuerzo y le sirve. Come pausadamente, así como camina y habla.

La mamá de Jeison es del estado Táchira, región fronteriza con Colombia, conocida por la amabilidad de su gente. Por eso, quizás, está preocupada ante la posibilidad de que su hijo no continúe. “Él es el menor de cuatro hermanos”, interviene Amalia mientras Jeison termina su almuerzo. Es un hogar humilde pero “gracias a Dios” hay alimentos, algo no muy común en este país cuyo Gobierno este año ha llegado a establecer un convenio con el programa mundial de alimentos de la ONU para dar comida a millones de niños en las escuelas.

“Ha sido bien fuerte porque, cuando él (Jeison) no tenía los medicamentos le dieron unos ataques bien feoS, la primera vez yo pensaba que se me iba a morir”, cuenta Amalia sobre las etapas que debido superar con su hijo, de quien sólo se ha separado cuando fue a Europa a certificar el récord Guinness.

“Muchas veces me pidió de corazón que lo matara: mamá mátame, yo le dije papá cómo lo voy a matar", relata Amalia para referirse a los insoportables dolores de cabeza que debe soportar Jeison por la falta de medicamentos. “Cuando se le pasaba todo, yo le explicaba que eso es a raíz del dolor”, cuenta la madre Jeison sentada en el sofá del piso de unos 60 metros cuadrados donde viven nueve personas.

Acromegalia y gigantismo

Aunque al nacer las medidas de Jeison estaban en el rango promedio de un niño sano, a los 12 años fue diagnosticado con acromegalia y gigantismo producto de un tumor benigno en la glándula cerebral hipófisis. Enfermedad que causa una sobreproducción de hormonas del crecimiento (somatotropina) aumentando el tamaño de los huesos y los tejidos, especialmente de manos y pies.

Por lo general los efectos de la acromegalia no van más allá de la pubertad con tratamiento adecuado. Sin embargo, en el caso de Jeison, su diagnóstico fue tardío y su tratamiento ha sido intermitente a lo largo de los años, lo que explicaría el gigantismo que también padece. Su altura ha seguido en aumento después de 25 años. En cuatro años Jeison creció al menos 17 centímetros. Por eso tiene que ir adaptando su vida constantemente al crecimiento desmesurado que experimenta su cuerpo.

Zapatos alemanes

Aunque dice estar orgulloso y conforme con “lo que Dios” le ha deparado, lamenta no poder escoger sus zapatos como puede hacerlo una persona en cualquier tienda. Este es precisamente el aspecto de su cuerpo que más le ha costado cubrir. En Venezuela no existen fábricas que tengan una horma para confeccionarle un calzado con su talla.

“Como soy muy grande no consigo tampoco ropa, ni zapatos, ni pantalones. Todo es hecho”, pero también donado o regalado, como la camisa que llevaba puesta en la entrevista, que según Jeison se lo regalaron en Francia cuando fuE a oficializar el récord y “los pantalones me lo hicieron en China”.

Jeison actualmente sólo tiene una sandalia y un zapato y ambos fueron confeccionados y donados por Georg Wessels, un zapatero alemán que se especializa en tallas extraordinarias y a quien Jeison contactó a través de Facebook hace ocho años. No obstante, Rodríguez cree que al menos los zapatos los perderá en poco tiempo, de hecho, no soportó más de cinco minutos con ellos puestos mientras hacía una muestra a NIUS.

Un récord no paga un tratamiento

Desde febreroM Jeison no ha podido comprar la inyección (Sandostatin lar de 20 mg) que regula su crecimiento. Sospecha que pudiera estar calzando 70 en talla europea, por lo que sería un nuevo récord, aunque esta vez no está muy convencido de someterse a otra medición ante la organización de los Record Mundiales Guinness. Dice que los récords sólo le han dejado algo de fama y nada de beneficios económicos para poder cumplir con su tratamiento.

“Eso era un sueño de niño, Record Guinness y eso. La gente piensa que yo soy rico, me han querido secuestrar”, cuenta Jeison en referencia a un flagelo que hace estragos en la nación suramericana y decepcionado con las políticas de la organización Guinnes que no paga por los récord establecidos en ninguna modalidad.

El tratamiento que requiere Jeison mensualmente supera los mil dólares en Venezuela y la ayuda que recibía del Gobierno le fue retirada inexplicablemente cuando más la necesitaba. Asegura que ha llegado pasar hasta un año sin recibir la sandostatin lar.

“La persona que estuvo a cargo (en el Gobierno) me quitó esa ayuda”, cuenta Jeison, quien además asegura haber denunciado lo que considera es una arbitrariedad pero no ha recibido respuesta. “El año pasado pasé casi un año completo en cama por mis dolores, perdía el conocimiento”, dice sobre los síntomas que padece al no tomar los medicamentos, además de los efecto colaterales característicos de la acromegalia como dificultades para el sueño y la digestión, mareos, vértigos, miopía entre otros de orden muscular y óseo.

Jeison ha creado una campaña en GoFoundMe, pero hasta ahora sólo ha recibido un poco más de 1200$, apenas para cubrir un mes de tratamiento. También ofrece su imagen para campañas publicitarias, pero aunque dice cobrar poco (150$) no han sido muchos los clientes hasta ahora.