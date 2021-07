Liberada la periodista cubana y corresponsal de ABC Camila Acosta

La detención de Acosta se produjo después de que la periodista cubriese con su cámara las protestas en La Habana. La propia Camila ha confirmado a ABC que antes de excarcelarla querían que firmara un documento aceptando el cargo de «desorden público», que conlleva la sanción de una multa. «Yo me he negado porque no he hecho nada. Solo ir a la manifestación para cubrirla», explica.