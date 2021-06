Liberan al artista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara

Preocupación por los presos de la dictadura castrista

Tras su salida, el propio artista ha asegurado que se encuentra "bien" físicamente, si bien ha reconocido que está "preocupado" por la situación y porque sus amigos "están presos". Además, ha indicado que la "seguridad del Estado" le advirtió tras recibir el alta. "Esto no va a ser aceptarismo, donde yo estoy bien y mis amigos mal. No, no, no", ha apuntado Otero, informan medios cubanos.