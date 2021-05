Un luchador arroja al suelo a un niño de cinco años después de un combate en México

Luchador sin licencia

El luchador fue arrestado momentos después, pero no antes de que los agentes de policía se vieran obligados a intervenir y evitar que una multitud de espectadores lo atacara. El Vikingo fue liberado de la custodia policial el pasado domingo , tras determinar la fiscalía de la ciudad que las lesiones del infante eran menores y tendrían un periodo de recuperación menor a 15 días.

Por su parte, un grupo de luchadores acudió este lunes a casa del pequeño, con regalos, para pedirle disculpas por lo ocurrido y demostrar que no todos ellos son así. Además, los profesionales invitaron al menor y a sus padres a presenciar una contienda oficial y a acudir a algunos entrenamientos.

Además, a raíz del incidente se ha descubierto, por boca de otro luchador, que El Vikingo no tiene licencia para pelear en Ciudad de México. En una conferencia de prensa que se realizó, El Fantasma, confirmó que Einar no tiene licencia de esta demarcación, por lo que no está autorizado a participar en eventos oficiales.