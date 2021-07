Maria Corina Machado: "El gobierno de Sánchez no quiere lo mismo que el pueblo de Venezuela"

En entrevista exclusiva con Nius, la referente opositora ha rechazado el acercamiento del principal conglomerado empresarial de Venezuela con el gobierno de Maduro

Vaticina un fracaso a los eventuales diálogos entre gobierno y oposición para un acuerdo de salvación nacional

Considera que las elecciones de noviembre en Venezuela son una "fasa"

Llueve sobre mojado en los terrenos de la oposición venezolana. En un contexto de detenciones y hostigamiento a dirigentes opositores, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, era una de las invitadas especiales a la 77° Asamblea Anual de Fedecamaras, celebrada el pasado 20 de julio. Se trata del principal conglomerado empresarial de Venezuela, históricamente opuesta al chavismo y que en 2003 fue protagonista del paro nacional contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.

La presencia de Rodríguez en dicho evento provocó un aluvión de rechazos en las redes sociales, por parte de los sectores más radicales, que todavía veían a Fedecamaras como un enemigo histórico del chavismo y un aliado de la llamada oposición democrática. Pero más allá de una sorpresiva visita, para muchos fue una muestra del “fracaso opositor“ en su intento por aislar internamente al gobierno de Maduro, en busca de una salida a la crisis que atraviesa el país. Sobre este hecho, María Corina Machado, presidenta del partido Vente Venezuela ha dicho en entrevista a NIUS, que el régimen de Maduro se vale de muchos recursos para “infiltrar todos los sectores de la sociedad”.

Desde hace 20 años un representante del chavismo no participaba en una asamblea de Fedecamaras, que de esta manera ha dado otro golpe al fragmentado tablero político de la oposición, un hecho que afianza la narrativa del chavismo que ahora habla de “las oposiciones” para no reconocer a Juan Guaidó como principal interlocutor en futuras negociaciones. “Hacer plata en un sistema de mafias de corrupción, es fácil, eso no es ser empresario”, respondió Machado a la pregunta sobre el giro que ha dado el gremio empresarial. Desde su residencia en Caracas, la principal referente femenina de la oposición, dejó claro que su partido no formará parte de las mega elecciones del 21 noviembre por ser “una gran farsa”.

P: Opositores detenidos, otros en la clandestinidad y, sin embargo, hemos visto como la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez formaba parte de la instalación de la Asamblea Anual(77°) de Fedecamaras, la principal central empresarial del país, que históricamente era opuesta al chavismo, ¿Cómo interpreta el escenario político que estamos viendo en Venezuela?

A estas alturas esto no nos puede sorprender. Estamos enfrentando un sistema criminal, que una de sus herramientas o estrategias fundamentales, es infiltrar todos los sectores de la sociedad con muchísimos recursos. No solamente económicos, sin escrúpulo alguno, ir quebrando, cooptando y quebrando gente, para que simplemente se entregue y claudique. Y eso no solamente ha pasado en Venezuela, eso lo vemos ocurrir en otras partes del mundo en la historia. ¿Es doloroso? sí, es muy doloroso cuando tú ves personas que sentías parte de la causa, una persona valiente, que compartía una visión, claudicar y entregarse, es como si te arrancaran un pedazo del alma. Hacer plata en un sistema de mafia de corrupción, es fácil. Eso no es ser empresario. Por eso le pido a los más jóvenes y le pido a los venezolanos que en esta hora cuando se ve un escenario que es indiscutiblemente bochornoso, que piensen en esos productores, comerciantes que hoy a pesar de la arremetida, contra la propiedad, levantan su santamaría y salen trabajando sin caer en los tentáculos de la corrupción, del chantaje, que piensen en los Franklin Brito, en aquellos que le expropiaron sus tierras y sus empresas.

P: ¿Pero alguien se está quedando fuera del juego político? Maduro habla de las oposiciones.

Esa es la narrativa de régimen y hay algunos que caen en ella y no entienden, no entienden nada. No; no. Aquí hay una sola posición, o estás con el régimen o estás en contra de un sistema criminal, insisto, esto no es una dictadura, esto es otra cosa, esto es algo que nunca antes había pasado en occidente. Estamos hablando de un sistema que tiene una fachada ideológica, desde luego, el Foro de Sao Paulo, la izquierda del mundo, pero esto es otra cosa. Esto tiene por detrás toda una estructura, con un objetivo geopolítico, donde está Rusia, está China, está Irán, Turquía, Siria y por su puesto Cuba. Pero la base de esto es una estructura criminal. En Venezuela ha convergido el crimen organizado y el terrorismo mundial. Aquí se han agarrado el país, ocupado el país. Venezuela se está fragmentando en pedazos. Hay algunos que dicen esto es lo que hay. Hay que acostumbrarse a vivir en la jaula, entonces vamos a ver cómo nos la hacen más cómoda y nos dan más alpiste y llaman a la sociedad venezolana a claudicar, eso es éticamente inaceptable, pero además políticamente inaplicable, porque estos criminales no sólo quieren tu sumisión, ellos quieren aniquilar. Esa es una posición que al final no es representativa de un sector de la oposición, quienes asumen eso, realmente están siendo parte del sistema, el sistema se los tragó. Aquí hay una sola posición y es la que busca la liberación de nuestro país, porque sólo así, desmontando un sistema de mafias, vamos a parar el sufrimiento creciente, el hambre y la muerte de los venezolanos.

P: Pero aún en este escenario hay muchos partidos de oposición que han mostrado interés en participar en las megaelecciones del 21 de noviembre.

Sí, hay mucha plata, hay mucha plata y estos sistemas son muy perversos, porque hay gente que está realmente pasando trabajo, hay dirigentes de Vente Venezuela que me llaman y me dicen: tengo mi hijo enfermo, mi mamá con covid, no puedo pagar el colegio pero me están ofreciendo todo el dinero y el apoyo si participo. Si ha habido una organización que ha sido firme y clara ha sido Vente. Es que esto no son elecciones, estos es una gran farsa, aquí van a asignar cargos a algunos actores que van a ceder. Con Vente y conmigo, no cuenten para simulaciones de lucha. La respuesta en el caso de Vente es clarísima, nosotros mantenemos siempre nuestra posición a que este es un régimen criminal ilegítimo y que no nos vamos a prestar a lavarle la cara y hacerle útil para atornillarlo en el poder. Claro que somos un partido y queremos llegar al poder para servir y transformar a Venezuela, claro que tenemos líderes maravillosos. Somos el único partido no socialista de este país, que quieren ser alcaldes, concejales, gobernadores, pero llegar al poder de verdad, no ser parte de una maniobra que se traduce en revertir tantos años de luchas, con eso con Vente no cuenten.

P: Pero la plataforma unitaria entorno a Juan Guaidó, no ha terminado de descartar su posible participación en los comicios del 21 de noviembre.

Por eso hay tanta gente en este país que ya no cree en la política y en los políticos, es una tragedia pero es así… Tú en una guerra, y aquí tenemos que asumir que Maduro y su régimen nos declaró la guerra a los venezolanos, no puedes estar jugando en todos los tableros a la vez y al final así les paga el régimen. Mira cómo los está humillando, mira cómo no solamente los pone de rodillas, los patean, los humillan, los persigue. Este no es momento solo de los partidos, porque nuestra lucha es existencial, esto no es un tema electoral, se nos diluye el país. Ya en Venezuela la democracia la perdimos hace mucho tiempo, la república tampoco existe, lo que estamos perdiendo ahorita es la nación. Este régimen entregó el Esequibo, está entregando Apure, parte del Táchira, la Guajira, El Delta, el sur de Bolívar, el Amazonas. ¿De qué tamaño es Venezuela hoy? Si tú no tienes territorio, no tienes Estado y la población está diezmada, ¿Dónde está la nación? Y la respuesta es traicionar toda esta lucha por un carguito de nada, ¿qué hace un alcalde hoy? ¿El alcalde va a resolver el problema de la inflación, del costo de la vida, de la muerte de los venezolanos y los asesinatos en las calles, la luz el agua?

P: ¿Y usted qué propone?

Mantener la única forma de lucha posible y es pararnos firmes frente a un secuestrador y rodearlo, desde adentro y desde afuera, esta es una lucha por la libertad de Venezuela. Sólo en libertad podemos hacer que quienes se han ido regresen y construir un país donde exista prosperidad y paz. Todo lo demás es un engaño. Cuando dicen que quisiéramos dialogar, qué más quisiera yo que una negociación, pero una negociación para la salida, para la salida del régimen, ¿que habrá que dar garantías?, sin lugar a dudas. Yo he planteado insistentemente, embargo de armas, mecanismos de comunicaciones alternativos, la aplicación severa de la justicia internacional. Por qué Europa no hace lo que le corresponde, cuántos testaferros, criminales y corruptos que saquearon este país, con el oro de sangre, con los barriles de sangre, viven a sus anchas en España y tanto otros países y tienen cuentas bancarias en cantidades de organizaciones financieras europeas y tú cree que la comunidad internacional no lo sabe. Este es un momento crucial en la historia de Venezuela y de occidente, nos están poniendo a prueba. Un sistema criminal de esta naturaleza no es contenible en nuestras fronteras, sino mira lo que está pasando en Colombia, en Perú en Argentina, en Chile, rodeando Brasil, ¿ustedes se imaginan lo que significaría para el mundo, si este sistema logra que caiga Colombia, desde el pacífico hasta el atlántico zona franca para el narcotráfico y el crimen ¿cuándo van a reaccionar?

P: ¿Pero la presión interna al gobierno de Maduro parece no despertar

Claro que la gente quiere protestar, pero lo que la gente no quiere es un nuevo engaño, arriesgando tu familia, tu casa, tu patrimonio, tu vida para que después haya una dirección política que se entregue, entonces hay fundamentalmente un tema de credibilidad y allí es lo que hay que recomponer, pero se necesita una dirección política comprometida con una ruta y que no se va a desviar de ella.

P: Se han hecho varios intentos por buscar una salida a la crisis y todos han fracasado. ¿Cree lo mismo ocurrirá con el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Juan Guaidó?

¿Qué ha cambiado de las condiciones anteriores? ¿Dónde están los incentivos que tiene el régimen para ceder? ¿La posición internacional hoy en día es más fuerte o más débil que hace seis meses o que un año? Esas son las preguntas que hay que hacerse, todo lo demás es simulación de lucha y con eso conmigo no cuenten. Los errores políticos hoy se pagan con vidas y las vidas las está poniendo Venezuela. Es un momento de definiciones y creo que vamos a ver a muchos más caer. Pero bueno, también con ellos caerán las máscaras y al final si tú estás en una guerra, tú no puedes tener en tu estado mayor individuos que son rehenes o que son infiltrados, porque irremediablemente te van a entregar.

P: Recientemente el gobierno de Maduro, pidió al gobierno de España la extradición de Leopoldo López, cómo valora el apoyo de España a la lucha democrática en Venezuela.