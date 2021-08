El Gobierno de México garantiza protección a una periodista amenazada por el Cartel Jalisco Nueva Generación

"Expreso mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió por una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros , desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera, ya se comunicaron con ella y se estableció un mecanismo de protección", ha informado el mandatario en una rueda de prensa. En el año 2020, 19 periodistas fueron asesinados en México por denunciar a los grupos paramilitares de los narcos.

Así, el presidente ha asegurado a la periodista, que desempeña su labor en Grupo Milenio, que "no está sola" y que la protegerá a ella y "a todos los mexicanos". "Nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, intimidados, que no sean amenazados por nadie", ha apostillado.