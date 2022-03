Muere en Bolivia el militar que mató al 'Che' Guevara

"Sí, me indicaron anoche que estaba desahuciado, sí, es verdad, falleció. Fue un hombre valiente (...). Mantuve contacto con él, lo que más le preocupaba era por el acoso de la prensa, porque quería mantener el anonimato, porque simplemente cumplió voluntariamente la decisión que vino de la Presidencia", ha contado.

"Ése fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al 'Che' grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. '¡Póngase sereno --me dijo-- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!' Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé", rememoró Terán años después.