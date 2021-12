La muerte de la viuda de Pinochet agita el cierre de la campaña electoral más polarizada en Chile

"Hiriart ha muerto en la impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte", ha afirmado el líder del Frente Amplio y el Partido Comunista, una de las formaciones más perseguidas durante el régimen. El candidato pidió a sus simpatizantes no celebrar su muerte, el público cada cierto tiempo coreaba consignas como "La vieja se murió" o "El que no salte es Pinochet".

Mientras, José Antonio Kast, el abogado ultracatólico y padre de nueve hijos no mencionó a Hiriart en su discurso, pero dijo previamente a la radio local ADN que no asistirá a su funeral porque "no es cercano a la familia Pinochet" y porque no quiere "hacer un hecho político de esto". "Boric no es una mala persona, pero tiene malas ideas y malas compañías. Chile no será jamás un partido marxista y comunista", clamó ante sus miles de seguidores.