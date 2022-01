López Obrador recomienda "miel con limón y caricias" para tratar el covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recomendado emplear remedios caseros para reducir los síntomas del coronavirus. Entre sus recomendaciones "miel con limón y no están de más las caricias" , ha afirmado en una comparecencia. El líder mexicano se ha reunido presencialmente con dos secretarios de su Gabinete, pese a seguir convaleciente tras contagiarse por segunda vez.

"Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción de que voy saliendo de la Covid ", ha trasladado el presidente en un vídeo publicado en su cuenta de Youtube en el que se observa al mandatario en su despacho del Palacio Nacional junto con el secretario de Gobernación , Adán Augusto López, y el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

López Obrador ha aseverado que la variante ómicron produce "síntomas muy leves" y es "equivalente a una gripe", y ha reconocido no haber utilizado antivirales, pese a que estos están recomendados, pues considera que "deben aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor".

"No tuve un tratamiento especial por que nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación. Todo normal. Solo la ronquera que, por cierto, se me está quitando y un ardor en la garganta que también está menguando, y ya es cada vez menor", ha comunicado el presidente respecto a su estado de salud tras contagiarse de coronavirus este lunes.