La OEA declara "ilegítimas" las elecciones en Nicaragua

El voto en contra ha sido por parte de la propia Nicaragua, cuyo representante en la asamblea, Michael Campbell, ha defendido que su país "merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas". México en una decisión incompresible se ha abstenido de declarar ilegítimas las elecciones del dictador Ortega y su mujer Rosalía Murillo.