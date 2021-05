Los Ángeles de las Vías; la ONG venezolana que transforma las dificultades en esperanzas

Con apenas una ambulancia y 25 paramédicos voluntarios se han ganado el respeto y admiración del pueblo por su incansable labor en las vías de Caracas

Cuando la pandemia arreciaba en Venezuela arriesgaron sus vidas para brindar atención a los pacientes de bajos recursos

La ONG integra sanitarios y profesionales de diferentes áreas

Zully ha podido dedicarse por completo a la arquitectura. Es una hermosa profesión que le apasiona desde muy pequeña, no es mal remunerada y tampoco es un oficio donde se tenga que lidiar con los ataques de abejas. Además el mundo parece virado hacia el hedonismo y el sacrificio no remunerado no es muy común, menos en Venezuela, donde la crisis humanitaria ha expulsado a casi 6 millones de personas.

Sin embargo, Zully Ródiz (38), es desde hace dos años una de las voluntarias de la ONG Los Ángeles de las Vías. 25 paramédicos voluntarios, entre médicos, enfermeros, comunicadores, diseñadores y de otras profesiones que decidieron, combinar sus carreras con el voluntariado o dedicarse por completo a salvar vidas en las acontecidas calles de Caracas, y en los peores momentos de la pandemia han sido un aliento de esperanza para los enfermos de covid sin recursos.

Vocación de ángel

Es miércoles y avanza la guardia conformada por un equipo de 6 ángeles. A las 4:20 de la tarde se anuncia una nueva emergencia; la segunda del día. Un enjambre de abejas ha atacado a un grupo de trabajadores de la construcción, pero antes ya habían brindado primeros auxilios a un motorizado con fractura de tibia y peroné, tras un choque en una avenida del sur de Caracas.

Zully se coloca el casco, toma un bolso equipado y sube a una moto de alta cilindrada; llegan antes que los bomberos al lugar de la emergencia. La rapidez y la intuición es parte de los atributos que distinguen a Los Ángeles de las Vías. En esto tienen ventaja, la moto es conducida por el presidente de la ONG, Jonathan Quantip, periodista y famoso reportero del tránsito en una reconocida radio. En pocos minutos Zully atiende a los dos trabajadores más afectados, aguijonados con saña por las abejas. A uno de ellos logra quitarle siete aguijones, “pero están bien, anuncia el ángel Zully, en señal de tener todo bajo control.

“Lo veo bien que vengan rápidamente atender a uno cuando una situación como en estos casos. Así uno siente apoyo de ellos”, agradece uno de los hombres más afectado por el ataque.

“A veces no se trata de la parte económica”, dice Zully para dejar claro que no hay un ápice de motivación económica en sus acciones voluntarias como un ángel de las vías. “Cada uno de nosotros somos voluntarios. A mí me apasiona la arquitectura, amo construir; yo siempre hablo que yo construía sueños, pero yo prefiero mil veces enriquecer mi espíritu, arquitectos hay muchísimos”.

Cursos de primeros auxilios

Zully recibió cursos de primeros auxilios mientras era empleada de una empresa de construcción. “En ese momento en el país hubo un bajón de todo lo que era la parte de la construcción y yo sentía que no estaba haciendo nada por mi país” recuerda Zully. “Yo sentía que hacía mucho más, que era más enriquecedor estar en esto salvando vida”. De esto terminó de convencerse cuando Los Ángeles de las Vías centraron sus esfuerzos para atender a los pacientes covid en el peor momento de la pandemia cuando las clínicas y hospitales estaban al tope.

“Cuando empieza la pandemia, ahí tú ves el verdadero significado y dices: salvé una vida”, destaca Zully. “Porque ves la diferencia entre la vida y la muerte, cuando tú llegas a atender ese paciente, cuando tú vas y le brindas toda la atención necesaria, allí tú ves la diferencia”. Añade que una de sus mayores satisfacciones y motivación, es la compresión que tienen sus dos hijos del trabajo que ahora realiza en las calles. “Mis hijos cuando yo llego a casa, lo primero que hacen es preguntarme que cuántos pacientes atendí, cuenta Zully. “Eso para mí es de una satisfacción enorme”.

Origen Los Ángeles

Lo que hoy es una ONG, antes fue concebida como una fundación que buscaba recursos para las organizaciones que atendían emergencias. Una experiencia que acuerdo con Jonathan Quantip, le ayudó a entender la dimensión del problema de la atención sanitaria en Venezuela, lo que además les motivó a ir más allá de las vías para entrar en los hogares de los venezolanos. “Trabajar con esto nos hizo conocer a fondo el problema en el país y nos dimos cuenta que, así como muchos problemas que tiene el venezolano, la atención pre hospitalaria es una de ello”, señala Quantip.

Desde hace dos años Los Ángeles de las Vías tienen estatus de ONG, una figura que les ha permite recibir donaciones de organismos internacionales, que combinado a los aportes de las empresas privadas, le permiten “ofrecer una atención de calidad”. En el caso de la ambulancia y la motocicleta, una compañía de servicios les brinda mantenimiento gratis.

Durante 16 años, Jonathan Quantip, presidente de Los Ángeles de las Vías, ha reportado el tráfico en Caracas. Ya ha perdido la cuenta de cuántos accidentes ha reportado, no obstante, hay uno que nunca ha podido sacar de su mente y fue lo que terminó decidir, lo que ahora cree es su vocación: salvar vidas como paramédico. Jonathan cuenta que una vez fue el primero en llegar a un accidente en una transitada vía de la capital, pero a cumplir en su labor de reportero. En el lugar encontró a un motorizado que estaba gravemente herido y que “por casualidad, era también un trabajador de un medio de un medio comunicación”, que no pudo atender porque no tenía conocimientos de primeros auxilio.

“El muchacho estaba inconsciente pero estaba respirando, llamé para que le dieran atención y en esos tres o cuatro minutos que pasaron, cuando llegó el equipo ya el muchacho no respiraba; he podido ser la diferencia”, desde ese día decidió capacitarse para poder hacer la diferencia; ahora es un ángel de la vía.

Ángeles contra el covid-19

Aunque las incidencias de casos covid ha disminuido y progresivamente Los Ángeles retornan a tiempo completo las emergencias viales, no bajan la guardia y siguen acompañando a los pacientes covid, cuyos síntomas no sobrepasen sus capacidades. Precisamente antes de finalizar la guardia, en pleno ocaso, Zully y Jonathan se trasladan a la casa de un paciente en etapa post covid, que ha llamado para que evalúen la evolución de su enfermedad.

“El que ellos puedan llegar a tu casa expone menos al paciente lo ayuda, pero también hacen que otras personas no se contagien, agradece Jesús Lozada, especialista en comunicaciones interna que acaba de entrar en la etapa post covid, pero que desconocía hasta el diagnostico de Los Ángeles de las Vías. “Es una forma de ayuda importante que incluso ayuda al resto del sistema de salud, que en el fondo se dejan las camas para las personas que están en unas condiciones físicas muy delicadas o personas que no tienen la capacidad de pagar una clínica”.

Un grano de arena en medio de un desierto de dificultades, que para Jonathan es también una muestra de que los ciudadanos tienen el poder de resolver muchos problemas aun cuando el Estado no cumpla. NO obstante, Quantip aclara que “la atención pre hospitalaria pasa por el Estado. Todas las instituciones que se dedican a la atención prehospitalaria son del Estado, pero que, “muchas, para no decir todas, no cuentan con recursos, no cuentan con la infraestructura, por la situación económica del país”.