La oposición venezolana avanza dividida hacia las elecciones del 21N

La campaña electoral de cara a las megas elecciones que vivirá Venezuela el próximo 21 de noviembre, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) se inicia oficialmente el próximo 28 de octubre . No obstante, las pancartas y mensajes proselitistas ya comienzan a inundar las calles del país tras el anuncio de la plataforma unitaria, la coalición de partidos opositores en torno a Juan Guaidó, que a inicio de este mes confirmó su participación en los comicios a través de la Mesa de la Unidad Democrática; la alianza que permitió a la oposición lograr una contundente victoria en las parlamentarias del 2015, convirtiéndose en la organización más votada en la historia de este país con cerca de 8 millones de votos.

Un escenario que esta vez luce poco probable. La plataforma unitaria todavía no logra definir sus candidaturas unitarias para muchos de los 3.082 cargos que se elegirán entre alcaldes, gobernadores, legisladores y concejales.

“Yo sigo avanzando, yo no voy a perder un segundo de tiempo en una diatriba política. La gente no está para eso, la gente está sufriendo”, expresó David Uzcátegui a NIUS, en una favela de Caracas donde realizaba campaña el pasado fin de semana, haciendo entregas de medicinas. “Yo estoy convencido que vamos a concretar la unidad en Miranda, la Mesa de la Unidad Democrática debe hacer lo correcto”, añadió.

Uzcáteguí, según varias encuestas, es el candidato mejor valorado de la oposición en Miranda, un hecho que ha denunciado, no es reconocido por Carlos Ocaríz, aliado de Henrique Capriles Radonski . “Yo quería primaria para que la gente eligiera a través de una elección directa, transparente y la gente de Carlos Ocaríz dijo que no”, afirmó Uzcáteguí. “Me propusieron las encuestas, yo fui a las encuestas con las encuestadoras que ellos propusieron, con las preguntas que ellos propusieron, en las circunstancias más adveras y gané”. Ante la falta de acuerdos, Uzcátegui ha vuelto a insistir en la realización de elecciones primarias ahora para el 19 de septiembre.

“La idea, justamente, e s dispersar el voto que no es del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), para tratar, de que siendo una minoría, puedan ganar las elecciones al convertirse en una mayoría relativa, justamente por ese efecto de dispersión del voto”, explicó Alarcón a Nius, aclarando además que el 21 de noviembre en Venezuela no habrá una elección democrática. Para Alarcón “esta es una elección que el gobierno viene diseñando, igual que la pasada elección parlamentaria (2020), justamente para legitimarse y para tratar de aumentar su poder”.

El presente electoral en Venezuela también ha colocado de relieve las políticas de inhabilitaciones que el gobierno de Maduro, ha aplicado contra algunos candidatos opositores de derecha y de la llamada izquierda antimadurista. El caso más emblemático corresponde a Eduardo Samán , ex ministro de comercio de Chávez y ex funcionario del gobierno de Maduro, cuya candidatura por el Partido Comunista y la Alternativa Popular Revolucionaria a la alcaldía de Caracas, fue inhabilitada minutos antes de cerrar el proceso de inscripciones.

“A mí me inhabilitan faltando 40 minutos para el cierre de las inscripciones cuando el CNE tenía por ley 5 días hábiles para objetar mi inscripción y no lo hizo durante esos 5 días hábiles”, contó Samán en entrevista con Nius, quien además considera que se trata de un pase de factura por su gestión pública alejada de cualquier práctica corrupta.

Samán denunció que el gobierno de Maduro utiliza la data contenida en el sistema patria, que sirve para distribuir las ayudas sociales, como una herramienta para manipular y chantajear a la población en favor de los candidatos del PSUV. “Entonces el sistema del carnet de la patria que es el sistema de subsidio, por donde se distribuye la renta a la población, lo maneja el partido PSUV y no el estado venezolano”, en este sentido, el también farmaceuta opinó que “peor que el bloqueo, peor que una catástrofe natural, es la falta democracia”.

Los analistas advierten que probablemente éstas son las reglas del juego que el chavismo impondrá hasta el día de las elecciones. Unos comicios que no contarían con la observación internacional de la Unión Europea. “Tenemos problemas con la observación internacional porque por ejemplo ya están fuera de tiempo y los europeos lo más que pueden mandar es una comisión técnica, pero no una comisión que se pueda desplegar a nivel nacional”, explicó Benigno Alarcón.

Aun así, Alarcón ve poco probable que la plataforma unitaria se retire de la contienda si no mejoran las condiciones como ocurrió en las legislativas del 2020, cuando la facción opositora liderada por Capriles Radonski decidió no participar después de iniciar el proceso. Descartó además que los diálogos de México sirvan para ayudar a mejorar sustancialmente las condiciones electorales.

En las calles la opinión sigue dividida, aunque las encuestas hablan de un aumento del número de venezolanos decididos a votar ubicándose en 60%, según la firma Datincorp. Zaida Aliendo, comerciante de 52 años es partidaria de ir a votar y dice que “mientras que no se vote, mientras que no participemos estamos out, tenemos que participar para poder decidir qué va a ser de nuestras vidas”.