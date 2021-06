El oxígeno para atender a los enfermos de coronavirus se agota en Perú

Escasez oxígeno, monopolio

El presidente saliente, Francisco Sagasti, solicita a las empresas minero energéticas producir oxígeno medicinal, en lugar de su producción usual. Sin embargo, el gremio aclara que las minas no tienen dicha capacidad porque no tienen plantas generadoras en sus operaciones. Las conversiones tardan meses y los procesos no avanzan al ritmo de la demanda. Lo cierto es que de las 44 plantas de oxígeno que donó el sector privado, 23 provienen de la minería, pero no es suficiente.