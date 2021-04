Díaz-Canel asume el liderazgo del Partido Comunista cubano tras la salida de Raúl Castro

El Partido Comunista de Cuba ha proclamado a Miguel Díaz-Canel , de 61 años, como nuevo líder tras la salida de Raúl Castro. La isla pone así fin a la bicefalia imperante durante los últimos años, tras proclamar presidente del país a Díaz-Canel en 2018 , y toma definitivamente las riendas de la revolución política lanzada en su día por Fidel Castro y heredada por su hermano Raúl. Castro ha presentado un informe en el que destaca que la elección de Díaz-Canel no es fruto de la improvisación, sino de una pensada selección de un "joven revolucionario" con condiciones.

El mensaje, con tintes de despedida, destaca el "deber cumplido y la confianza en el futuro de la Patria" , así como "la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida".

19 de abril: "un día histórico"

El nuevo máximo dirigente del PCC ha mantenido un perfil discreto durante la jornada, al principio de la cual ha publicado un escueto mensaje en Twitter: "19 de abril, día histórico en que culmina el histórico Octavo Congreso del PCC". No obstante, durante su discurso tras ser elegido como nuevo líder, ha señalado que "lo que recibimos hoy no son cargos y tareas; no es solo la conducción de un país. Lo que tenemos delante es una obra heroica descomunal", según recoge el medio Cuba Debate.