El primer ministro de Perú amenaza con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha advertido de que si la empresa explotadora del yacimiento de gas de Camisea no accede a renegociar el reparto de utilidades, el Gobierno podría optar por nacionalizarla .

Esta no es la primera vez que el presidente desmiente rumores sobre expropiaciones y nacionalizaciones ya que esta pasada semana llegó a afirmar ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el nuevo Ejecutivo Perú no es comunista ni ha llegado para "expropiar a nadie".

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan a Perú", manifestó Castillo.