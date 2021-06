La pobreza menstrual, la verdadera consecuencia de la crisis económica en Venezuela

Pero el día de trabajo de esta mujer de 42 años y madre sola con siete hijos aún no termina. Es costurera desde hace 20 años y los últimos tres los ha dedicado a confeccionar toallas sanitarias reutilizables de tela. Para ella un emprendimiento que le ha permitido compensar medianamente el bajo salario que percibe en su trabajo formal y para las mujeres de esta comunidad, es la posibilidad de al menos tener acceso a un dispositivo absorbente durante el periodo menstrual.

Alivio a la pobreza menstrual

Archie, el hijo más pequeño de Mirian, de tres años, se alegra al verla y la recibe con un tierno abrazo. La madre le responde con beso y entra al humilde hogar en donde apenas hay espacio para la vieja máquina de coser a la que Mirian exprime rogando no se dañe . Mirian también es viuda y su rostro muestra el cansancio acumulado en años de trabajo para levantar a sus hijos que ya la han hecho abuela. No pierde más tiempo y comienza a escoger entre retazos de tela lo que será un nuevo proyecto. El negocio de las toallas sanitarias ecológicas desechables marcha bien , la demanda en la favela es constante porque se mueve al ritmo de la crisis económica y la pobreza, van siete años seguidos de recesión y 2021 será el octavo.

Por eso Mirían define su emprendimiento como el “boom del barrio” que ha permitido a las madres atender la higiene menstrual de sus hijas adolescentes en medio de la pandemia de la covid-19, cuando la escasez de recursos asfixiaba aún más a las familias. “Económicamente es muy difícil para muchas mujeres aquí en el barrio (favela) ya que no trabajan y sus esposos no consiguen empleo. Hay muchas madres solteras y con niñas adolescentes, sobre todo”, explica Mirian Bravo a NIUS, sobre una realidad que queda en evidencia con solo echar un vistazo a la favela. “Mi trabajo les ha dado la solución al problema de ellas, no ha sido solo mi sustento sino la solución a un problema del barrio”.