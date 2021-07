La policía cubana detiene en directo a la youtuber Dina Stars mientras la entrevistan en 'Todo es Mentira'

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos". Con estas palabras ha abandonado la youtuber cubana Dina Stars la conexión en directo en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro. La joven estaba siendo entrevistada por Marta Flich cuando la policía cubana ha irrumpido en su casa y se la ha llevado detenida.

La amiga de Dina se ha acercado todo lo posible a la puerta de la habitación para intentar grabar. A los pocos minutos ha vuelto Dina y asustada ha dicho a Flich "me llevan". Antes de irse ha querido lanzar un mensaje, "hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos". Y ha concluido, "me tengo que ir".