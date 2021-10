Un político chileno, guitarra en mano y citando a Chayanne, se arranca con un discurso musical

Cuando tocó su turno, con guitarra en mano, Núñez se acercó al atril y lanzó un mensaje repitiendo la frase "Yo soy un constituyente" para que quede claro: "Yo soy un constituyente, elegido por la gente . Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente (...). Yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente" Y concluye con el verso apuntando: "Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente" .

Pero esta fue la segunda parte de su intervención. Antes, para romper el hielo, dijo haber tenido un discurso, pero, tras haber hablado tantas personas antes, lo borró y empezó a citar la conocida canción 'Torero' de Chayanne: "No me queda otra forma que empezar así: Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero".