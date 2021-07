Prostitución masculina, un fenómeno en auge en Venezuela

A diferencia de la mayoría, El príncipe no ofrece sus servicios en la web, una desventaja en el negocio del escort , pero que en su caso, asegura, se ha traducido, en fidelidad de los clientes de alto standing, “porque se sienten más seguros con los hombres que tienen experiencia en el ramo, pero que a la vez no sean los más populares en las redes”. Para ello El príncipe se apoya en su mánager y en todos los contactos que ha logrado en los casi 6 años de vida en el mundo del stripper. Además, mantener ese bajo perfil fue lo que acordó con su novia para “poder establecer una relación sólida”.

Por eso dice que a pesar de no estar orgulloso de haberse convertido en un trabajador sexual, está agradecido porque de esta forma ha podido generar los ingresos para mantener a su familia. “Yo pienso que el dinero no da la felicidad pero te ayuda a resolver muchas cosas, y es importante para mí para yo poder costear mis gastos, los gastos de mis padres, mis hermanos, dice El príncipe en un tono más reflexivo. “No es algo que me enorgullece hacer pero pienso que mientras pueda hacer dinero y no hacer daño a la gente, está bien”.