Iván Duque retira la reforma tributaria tras las violentas manifestaciones

Hace dos semanas, en plena ola de la pandemia y con una crisis social y económica sin precedentes como consecuencia de la crisis sanitaria el Presidente de Colombia, Iván Duque presentaba en el Parlamento una Reforma Tributaria destinada a subir los impuestos a los "más ricos" y a las empresas para intentar ingresar más dinero y hacer frente al enorme gasto derivado de la pandemia del coronavirus. La reforma tributaria incluía un control del gasto del estado y la eliminación de partidas "no esenciales" de gasto.

Tras dos semanas y cuatro días de violentas manifestaciones en todo el país, este domingo era el Presidente de Colombia Ivan Duque el que anunciaba que iba a pedir al Congreso que "no se votara" el proyecto de le y.

"La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", dijo acompañado de su gabinete. La reforma que propuso Duque era, según los economistas que cita la BBC, "ambiciosa" y, para un gobierno de centro-derecha, inesperadamente "progresista": hacía permanentes las transferencias a poblaciones vulnerables y gravaba la renta de clases medias y altas.