Los venezolanos suscriben Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Guaidó

En Caracas el congreso tuvo lugar en la emblemática plaza Brión de Chacaíto (este) y a donde Juan Guaidó asistió pasadas las 11:00 am, para ofrecer un discurso desde el pedestal de la estatua del prócer Luis Brión. El gobierno, una vez más, impidió que fuera instalada la tarima como estaba estipulado en el programa del evento. “La dictadura quiere meter miedo”, dijo Guaidó en referencia al atropello.

“Sí hay futuro en este país. Lo estamos construyendo aquí en esta plaza y gritándole al mundo que vamos a ser independientes. Estamos reclamándole que no nos hemos rendidos y no lo vamos a hacer hasta ver elecciones libres y justas, hasta ver nuestros derechos garantizados, hasta ver posibilidad de ser libres, recalcó el líder opositor.

En este sentido Guaidó envió un mensaje a la “juventud de este país que no ha dejado de protestar desde hace muchos años, sus sueños están aquí , sus familias están aquí, la gran familia que es Venezuela es la que estamos defendiendo”.

“No es delito de ninguna manera denunciar presencia guerrillera en Venezuela, no es delito denunciar la violación de Derechos Humanos. Delito es financiar a los guerrilleros y lo seguiremos denunciando”, ha dicho Guaidó en relación a los delitos de odio y traición a la patria que un tribunal ha imputado a tres de los principales miembros de la ONG FundaRedes el pasado fin de semana.

No obstante, para el coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara, “que el régimen de concesiones como la larjeta de la Unidad o libere algunos presos, no significa que estamos en un proceso de transición y democratización”. Guevara advirtió que “el régimen puede dar concesiones para luego quitarlas; el régimen puede hacer liberaciones utilitarias si le sirve a su objetivo” . “Para que realmente estas concesiones sean y signifique una democratización necesitamos garantías y garantes nacionales e internacionales”, sentenció Guevara desde la improvisada tarima en Chacaíto.

Aun así la Plataforma Unitaria ha dicho que la participación en las regionales y municipales del 21N, es un tema que será abordado y que se decidirá en unidad. “Participando o no en dichas elecciones, nuestra respuesta será siempre unidad, unidad y más unidad, como lo reclama el pueblo”, señalaron en un manifiesto leído durante el congreso realizado en Caracas.

Desiré Pérez, una pensionista de 60 años, cree que el país necesita “una nueva independencia ya que este régimen nos ha llevado abajo, con este régimen no tenemos independencia ni derechos ni nada”. Por su parte Raylin Alayón, un joven activista de 19 años, del partido Vuluntad Popular, opinó que “cada día es una zozobra, cada día las ganas de luchar por mi país crecen. Tenemos que seguir aquí porque es la única salida, no podemos dejar las calles, no podemos dejar de expresar lo que sentimos día a ‘día, las ganas de luchar por Venezuela libre es lo único que crece en nuestros corazones”.