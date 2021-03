Vehículos todoterreno y hasta Ferraris: los gustos de la boliburguesía en Venezuela

El negocio de los concesionarios

La mejor fotografía de esta realidad, o una de las más elocuentes, la ofrece Caracas, en las zonas más acomodas del este, como el Rosal y las Mercedes. En estas urbanizaciones el auge de los concesionarios privados de autos último modelo y de lujo importados , ganan más espacio y cada vez se muestran con más coches. Son atractivos y aunque provoca hacer fotografía y vídeos de los todoterreno japoneses, ocurre lo mismo que en las gasolineras del país: “Debes tener una autorización para grabar”, so pena de entenderte con un policía. “¿Para qué grabas?”, pregunta un guardia de seguridad al equipo de NIUS en uno de los concesionarios más grandes de El Rosal.

El origen y causas del auge

La norma no aclara si se prohíbe que días o meses después a la importación, el propietario pueda vender su vehículo ya sea por cuenta propia o en cualquier concesionario de los que proliferan en Caracas. No obstante, la aplicación de esta norma, la cual rige el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), establece que una persona podrá importar un vehículo cada tres años .

Foco de corrupción

“Los concesionarios hoy en día, no es como para que estén tan llenos de vehículos tan nuevos”, dice a NIUS un promotor de un concesionario que pide no revelar su identidad. “Vehículos del 2020 que tienen que pasar por un proceso de nacionalización ya tienen placas que no deberían de tenerlas y es obvio que eso pasa a ser lo que es la corrupción en el país”, señala.