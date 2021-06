El "Callejón de los Brujos": cada vez más venezolanos recurren al ritual espiritista ante el colapso sanitario

Favela esotérica

Son las 10:00 am y las consultas en el centro espiritual Lino Valles no paran. El lugar imita a una clínica y existe hasta un “quirófano espiritual” en el primer piso. El centro es una típica casa de favela caraqueña. Son tres plantas y los que viven abajo nada tienen que ver con los dos pisos de arriba donde realizan los rituales espiritistas. Trabajan 46 personas clasificadas en: bancos (los que reciben los espíritus) guías espirituales (médium), ayudantes y el chamán .

Baja el indio Cayaurima

Cuestión de fe

“El hermano Oswaldo fue quien la vio a ella y me dijo que la niña tenía la columna desviada”. Una afección que asegura Belice ya ha sanado en un 90% por lo que confiaba que sería su última intervención. “Yo creo muchísimo porque no ha sido solamente en esta ocasión que ha pasado con ella, hubo otra ocasión cuando la niña tenía 4 años y ellos (la corte médica) la sanaron. Ellos me mandan el tratamiento, su reposo por tres días y todo lo cumplo al pie de la letra” , dice..

Francisco, un creyente de 58 años, está convencido de que en el centro de ayuda y salud, “te resuelven más que en los mismos hospitales, porque las cosas a nivel de país están totalmente acabada”, dice. “A veces no hay un instrumento para tomarte la tensión ni nada por el estilo, aquí se resuelve”, asegura el creyente Francisco quien además se considera un milagro de la corte médica desde hace 40 años. “Yo soy hipertenso desde que tenía 18 años, me han dado dos ACV (accidentes cerebrovasculares), estoy haciendo una neuropatía diabética, entonces lo que no han hecho los médicos propiamente, la evolución la he visto a través de ellos”, dice mientras espera su turno para ser operado y después de haber pagado los cinco dólares que cobran por consultas.