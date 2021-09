Venezuela y la crisis de salud mental en adolescentes: “Mi hijo se lava las manos hasta cien veces al día”

El mes de octubre es el de concienciación mundial por la salud mental

La crisis humanitaria que atraviesa la nación suramericana figura como la principal causa de las alteraciones emocionales en aumento desde 2017

La ONG Cecodap alerta que también se han incrementado los casos de ideas suicida

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta septiembre de este año, había más de 6 millones de venezolanos fuera de su país huyendo a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace 5 años. Un fenómeno que comienza a dejar profundas (o incurables) heridas en la sociedad venezolana, siendo los niños, niñas y adolescentes uno de los sectores de sociedad que lleva la peor parte.

La migración venezolana a nivel interno se mide en miles de familias desmembradas, que también han debido enfrentar los efectos negativos de la pandemia del covid 19, en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. En el servicio de atención psicológica de la ONG Cecodap, una institución que promueve la defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, el 49% de las consultas en el primer trimestre del año, correspondían a alteraciones del estado de ánimo en este sector de la población; un fenómeno en ascenso desde 2017.

“Las alteraciones del estado de ánimo en los niños, niñas y adolescentes, se caracteriza por un cambio, por una alteración en la parte emocional del niño, del adolescente. Vemos cambios prolongados en el estado de ánimo como la tristeza. Pasamos, por ejemplo, de momentos de tristeza profunda, a momentos de euforia o momentos de normalidad”, explica a NIUS, la psicóloga de Cecodap, Neudith Morales. En el caso venezolano la crisis humanitaria compleja ha sido el detonante complicándose aún más con el aislamiento social que provocó la covid-19, afirma Morales.

“Desde que comienza la emergencia humanitaria, esa separación, esa migración de los padres genera un impacto en los niños, niñas y adolescentes porque generan cambios imprevistos en la vida”, explica Morales. De acuerdo con la especialista, la separación en las familias “generan niveles de estrés muy alto y son niveles de estrés que no son temporales, que son prolongados en el tiempo.”

Morales explica que la variación del estado de ánimo abarca la depresión, ansiedad, la angustia y la tristeza. “Es decir, hay distintas sintomatología que se pueden presentar y que se pueden agrupar de acuerdo a las características que presente, por ejemplo la depresión se caracteriza por sentir tristeza por largos períodos de tiempo, sentir apatía, lo que antes le producía motivación, placer ya no le produce”, añade.

El sufrimiento emocional de la familia Araujo

A las 1:00 pm, Ricardo Araujo, un adolescente de 19 años, aún no se ha levantado de la cama y sus padres no saben si será otro día de esos en los que no quiere salir del cuarto. Desde 2017, la salud mental de Ricardo no ha dejado de deteriorarse. Hace cuatro años su hermana mayor emigró a Argentina en busca de un mejor futuro, desde entonces, nada ha sido igual para él y su familia. Con la ida de su hermana desarrolló un trastorno emocional que agravó con la pandemia al no poder continuar sus terapias.

“Yo me di cuenta que él comenzó con ese problemita, casualidad o no, fue después de que se fue su hermana. Él era muy apegado a su hermana, prácticamente su hermana es todo para él, cuenta José Araujo, de 53 años, padre de Ricardo. La migración de la hija de José fue un doble golpe para la familia, sólo necesitaba un semestre para graduarse de abogada, pero Venezuela atravesaba el peor año de la crisis. Así la solución a un drama terminó, involuntariamente, detonando otro.

“Ricardo empezó a presentar unos cambios que yo me di cuenta, y lógicamente dije aquí está pasando algo” relata José a NIUS desde la sala de su casa en San Antonio de Los Altos a 15 minutos de Caracas. “Lo llevé a una psicóloga, estuvo en consulta semanalmente una vez a la semana; después requirió psiquiatra, le medicaron con una pastilla muy suave, supuestamente, setralina” (antidepresivo).

En 2019 a Ricardo le fue diagnosticado TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Una condición mental que limita su capacidad para relacionarse y asumir nuevos retos. Los pacientes TOC se caracterizan por presentar temor a los gérmenes, además ordenan obsesivamente sus pertenencias.

“Él hacía muchísimas mañas, lavarse las manos cincuenta, cien veces al día. Se bañaba tres, cuatro veces. Salía del baño y volvía entrar a bañarse, cosas así”, cuenta José sobre el comportamiento de su hijo que encendió las alarmas en la familia.

“Y puede pasar todo el día en una esquina, puede pasar todo el día con la cabeza agachada y con la mano en la cabeza, tiene ese problemita mental. Él ha tratado de no comer, entonces tengo que ir yo hablando, abrazarlo, decirle que lo amo y lo fortalezco en ese sentido”, cuenta José sobre los cambios emocionales que provoca el TOC. Una enfermedad a la que se refiere como una intrusa de la que no tenía la menor idea. “Ni sabía que era TOC, esa palabra para mí no existía en mis 53 años y para mí todavía sigue siendo muy difícil de asimilarlo, de ver que tu hijo era normal y de un día para otro verlo presentando cosas inusuales, fue muy difícil”.

Ideación suicida en aumento

En Cecodap se han encendido las alarmas. Las alteraciones del estado de ánimo con ideación suicidio también va en aumento… En 2020 uno de cada cinco personas atendidas en esta institución presentó algún tipo de pensamiento suicida.

“Ese es un índice, una variable que se ha incrementado en el año 2019, 2020 y en el primer trimestre de 2021; ha sido un aumento progresivo, nos ha encendido las alarmas porque se ha presentado junto con esas manifestaciones de la alteración del estado de ánimo, señala Morales.

La especialista identifica como principal causa, el hecho de que “hay muchos estresores en nuestro ambiente y muchos factores externos que inciden en nuestro estado de ánimo, y eso estresores de alguna manera hacen que los adolescentes, los niños, piensen de que no hay salida, que se sientan como en un túnel sin salida y ante eso la única escapatoria que encuentran es la muerte, es la ideación suicida”. El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud es la cuarta casusa de muerte de los adolescentes de entre 15 a 19 años.

Para la familia Araujo la figura del suicidio es una amenaza latente. José cree que asumirlo de esta forma permite estar alerta ante cualquier señal de riesgo. “Eso fue un chip que me metieron tanto el psicólogo como el psiquiatra, que en ese nivel, puede ocurrir cualquier cosa, hay que tener mucha prudencia, estar muy alerta porque en una depresión de esa, él (Ricardo) puede atentar contra su vida y eso no ha sido fácil para mí, ni para su mamá ni para él mismo”, dice José Araujo para después asegurar que el caso de su hijo, también ha significado un reto económico en la familia, debido a las pocas instituciones públicas especializadas en salud mental. “Yo tuve que vender mi carro para cubrir los gastos de psicólogo, psiquiatra y medicamentos”.

Detectar el problema a tiempo

La salud mental de niños, niñas y adolescentes, es tema sobre el cual existe mucha desinformación en la sociedad venezolana, afirma la psicóloga Neudith Morales. Un hecho que para la especialista, en algunos casos, impide la oportuna detección de un trastorno emocional.

“A veces los padres piensan que esas explosiones de rabia, explosiones de ira es porque el niño presenta conductas desafiantes, que está malcriado, pero detrás de eso pueda haber tristeza, detrás de eso pueden haber otras razones por las cuales el niño se está comportando de esa manera; detrás de eso puede haber alteraciones del estado de ánimo”, alerta Morales. Sostiene que de esta forma los padres “no ahondan, no escuchan, no tienen esa escucha activa hacia sus hijos e hijas, lo cual hace que ese proceso continúe en el tiempo y cuando se dan cuenta es cuando ya ha avanzado de manera importante”.

Para ello cree es necesario que el Estado se involucre activamente en el desarrollo de políticas que ayuden a fortalecer la salud mental de las familias, ya que “por sí sólo se les hace cuesta arriba salir adelante”.

“Es importante también apoyar a las escuelas, donde están los niños, niñas y adolescentes. No hay en la escuela una formación o un área donde puedan ayudar a identificar los adolescentes que presenten alteraciones del estado de ánimo y que pudieran tener un riesgo suicida, y referir después a un centro más especializado”, señala Morales.

El estigma social

Neudith Morales explica que el progreso y gravedad de la depresión, es lo que determina la intervención de otras especialidades como la psiquiatría. Una rama de la medicina sobre la que considera existen muchos prejuicios. “Hay un estigma social cuando tú mencionas la palabra psiquiatra y medicación, porque los padres temen mucho a medicar a los niños, porque sienten que van a quedar adictos para toda la vida, que van a tener que tomar medicación para dormir toda la vida y crean unas suposiciones que no son correcta”, alerta Morales. Asegura que asumir esta posición conlleva a tener un cuadro depresivo más grave porque en la mayoría de los casos el enfermo se queda en casa.