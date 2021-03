'Crush fetish', el negocio de redes criminales en Venezuela que mantiene en alerta a las protectoras de animales

Su trabajo y el de otras asociaciones defensoras de los animales no ha sido en vano, cree Maigualida. Por ello no le sorprendió el rechazo generalizado y la activa participación de los venezolanos en la investigación del Ministerio Público, que permitió desmantelar una red criminal que tenía el animal crush fetish como una de sus principales fuentes de ingresos en el estado Lara, al occidente de Venezuela, por el cual se aprehendieron a cuatro personas, entre ellas, una joven de 22 años que protagonizaba las escenas de crush.

“Máxima explotación de un animal”

Negocio profundo

Ballesteros además afirma que Venezuela presenta debilidades en los rastreos de las direcciones IP (Protocolo de Internet) por equipos, lo que facilitaría vender los contenidos ilegales a través de la Darknet. “Si yo me busco actualmente donde me encuentro ubicado va aparecer que aparezco en Caracas, pero no me va a decir la dirección exacta, en otro país, sí”.