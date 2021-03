Venezuela, a las puertas de una nueva ola migratoria

Un billete para salir dela pobreza

“Yo veo que semanalmente o quincenalmente, cada vez puedo comprar menos con el dinero que ellos me ayudan. Yo no me hago un chuequeo médico desde 2015, cuenta Olga sobre un de las principales causa de la migración venezolana: el acceso a sanidad. “Yo me hacía todos los años un chequeo personal completo y ahora no he podido porque son 100 o 200 dólares, porque uno va a un hospital y te dicen no, aquí no está funcionando eso o no está funcionando lo otro”.