“Le daremos un cambio a Miranda”: el estado más fuerte de Venezuela buscará salir del chavismo con el opositor David Uzcátegui

R: Si bueno, candidato único de oposición. Ya Carlos Ocariz (excandidato a la gobernación de tendencia opositora) declinó a su legitima aspiración, y es un gesto que se le agradece. Obviamente las encuestas no lo favorecían, pero bueno, dio un paso a un lado y hay que valorarlo. Ahora tenemos un camino abierto y una gran oportunidad (…), estoy convencido de que vamos lograr ese cambio el próximo 21 de noviembre. Vamos a convertir esa indolencia actual, esa desesperanza en calidad de vida, en progreso, en bienestar. Lamentablemente, hemos sido gobernados los últimos cuatro años en Miranda por la destrucción, por el abandono.

R: Los deseos de cambio son ya estructurales en el pueblo. Hemos sembrado una esperanza de cambio porque no somos el anti algo, somos el pro algo. Nosotros estamos llevando a cabo unas gestiones que son vitrina, modelos y referencia de la Miranda posible. He tenido un contacto personal con la gente, llevando programas sociales y atendiendo muchas comunidades. Pero gracias a todo esto, también Carlos Ocariz hizo un paso al costado porque sabia que era muy complicado ganar a tres y yo le pido a toda nuestra población que vote por la tarjeta de Fuerza Vecinal, porque hay todo un tema en el CNE con la declinación de Ocariz, pero para no caer en votos nulos, vote arriba a la derecha en Fuerza Vecinal.