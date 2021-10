Venezuela: muere bajo custodia policial el exministro de defensa chavista Raúl Baduel

La noche de este martes falleció el general y ex ministro de la Defensa del expresidente Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel. Según las primeras informaciones la causa de la muerte ha sido un paro cardio- respiratorio producto del virus de la covid19, bajo custodia policial. Así lo informó, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter.

La viuda del general, Cruz María de Baduel niega que su marido que tuviera el virus del covid19. En una entrevista para el medio EVTV Miami ha asegurado que "no sabía nada sobre la muerte, ya que una semana antes sus hijas lo habían podido ver y él estaba bien. No tenía covid19, no es verdad".