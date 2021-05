Un nuevo CNE y megaelecciones regionales, el guiño de Maduro a la comunidad internacional para suavizar sanciones

Sueñan con un cambio

Aunque no sería el primer intento para un acuerdo que busque una salida pacífica y democrática a la crisis en la nación suramericana en el pasado reciente, para William es un sueño que espera por fin se haga realidad. “Como dice la canción: todo tiene su final nada dura para siempre, algún día tenemos que ver la luz al final del túnel , porque hemos pasado demasiada roncha por muchos años”, afirma William. “Si no seguiremos en la misma como estamos y el venezolano cada día más pobre”, añade.

Elecciones a la medida

Pero hasta ahora las próximas elecciones no serán presidenciales y tampoco libres y justas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de mayoría chavista ha convocado unas megaelecciones de gobernadores, alcaldes y concejales para el 21 de noviembre de este año. Ha fijado el cronograma electoral que parte con la inscripción de los candidatos el 29 de agosto, el límite para que la fragmentada oposición decida si formará parte de lo que algunos analistas han calificado como otra contienda electoral hecha a la medida del chavismo, y una concesión del gobierno madurista que cumpliría un doble propósito.

“Es justamente tratar de dividir a la oposición”, explica Benigno Alarcón director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. “Es evidente que hoy en día una parte de la oposición preferiría ir a elecciones y otra parte de la oposición no iría si no se dan condiciones plenas para ir a esa elección y eso ya de alguna manera genera una división en la oposición como se generó el 6 de diciembre pasado”, dice Alarcón.

Además, afirma que el Gobierno está “tratando de hacer de esta concesión una carta que le permita una contraprestación y esa contraprestación es la moderación de las sanciones o eliminación de las sanciones” , no obstante, considera que Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones presidenciales que, de acuerdo con la constitución corresponde en 2024.”Para el gobierno la elección presidencial es en 2024, seis años después de la última que fue en 2018”.

Una ventana

Sanciones o elecciones presidenciales justas y libres, la principal disyuntiva a resolver en los futuros diálogos entre Gobierno y oposición en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional . Un escenario que el politólogo Oswaldo Ramírez entiende como una ventana hacia un posible cambio aunque esto en principio no signifique la ansiada transformación democrática que esperan la mayoría de los venezolanos.

“No necesariamente implica un retorno a la democracia total del país sino que pueden ser los pequeños pasos de cara a un eventual proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales en Venezuela”. No obstante, el nuevo CNE no es reconocido por la Plataforma Unitaria que lidera Juan Guaidó porque fue designado por una AN considerada ilegítima, lo que invita a pensar que está descartada la participación unitaria de la oposición el 21 de Noviembre.