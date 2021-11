“La oposición es su peor obstáculo”: las proyecciones de Luis Vicente León en las elecciones de Venezuela

Quedan pocos días para las mega elecciones en Venezuela . Unas elecciones señaladas por tener poca credibilidad en su proceso, debido a la maquinaria de control social que tiene la administración de Nicolás Maduro ; si a eso le sumamos, la fuerte división que existe entre los partidos de oposición venezolana , el panorama no es muy positivo que digamos para el venezolano de a pie.

La división de partidos opositores es tal, que, según Luis Vicente León, a pesar del amplio descontento con Nicolás Maduro, el venezolano no se siente identificado con los sectores de oposición , aún más, cuando las promesas incumplidas han creado en las proyecciones de Datanálisis, un alto porcentaje de abstención para el próximo 21 de noviembre.

R: La elección regional en Venezuela, en este momento, es un evento importantísimo en el proceso político, y ¿por qué es importante? No es natural de gobernadores y alcaldes, que, por supuesto siempre es un elemento importante los gobiernos regionales, etcétera. Pero tiene un significado muy superior a la elección de un gobernador y un alcalde. Tiene que ver fundamentalmente con el primer evento electoral que puede repotenciar, revalidar liderazgos opositores en el país. Recordemos que la última elección en la que la oposición venezolana participa formalmente es un evento que ocurrió hace seis años. Y de ese evento, que fue la elección parlamentaria del 2015, sale la Asamblea Nacional que luego da pie al nombramiento de un presidente interino, el reconocimiento de ese presidente por parte de Estados Unidos, de Colombia, de muchos países latinos, en Europa un reconocimiento político a ese actor. Seis años después de esa elección, los lideres se desgastan (…) se desgastan en términos de respaldo popular, en términos de representatividad incluso interna de la propia oposición. Si tomamos por ejemplo a, Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea y reconocido como presidente interino por muchos países, ¿qué ocurre? Que, si tú miras en términos de respaldo popular para él, se ve híper afectado. La popularidad en febrero del año 2019, cuando él fue nombrado, era del 61% y en este momento, tiene apenas 16% de respaldo popular, sin haber logrado, además, el objetivo que se había planteado, que era buscar un cambio político en el país ¿entonces qué pasa? La gente se cansa, se desconecta. Pero hay un segundo elemento, que, después de tantos años sin convocar a votar, después de seis años cuando la oposición le ha dicho a sus seguidores “no voten porque el voto te lo roban, que no puedes cambiar un gobierno por el voto” (…) tú de alguna manera perdiste una base de población que no confía en el voto.