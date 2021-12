Entre derroche de dinero y motores, los lujosos coches deportivos que se presentan en Venezuela

Como si de una película de Hollywood estuviésemos hablando, estos supercoches que el venezolano no está acostumbrado a ver y, mucho menos comprar, protagonizaron un magno evento en la terraza de un afamado centro comercial de la capital, Caracas. Este tipo de reuniones no se realizaban desde hace más de seis años, debido a la crisis social, económica y política que atraviesa el país caribeño. Pero esto no fue impedimento para que un nutrido grupo de amantes del motor lograran realizar esta cita y exponer o vender coches que pueden superar los cien mil dólares americanos.