Venezuela: una revolución para multiplicar la pobreza

La odisea de alimentarse

De las 21 familias que hay en la invasión sólo 11 tienen un baño por separado. La mayoría los que habitan la invasión, son jóvenes sin oportunidades como Jessica. Tiene 23 años y dos hijos a los que asegura ella y su esposo apenas pueden alimentar. Jessica es de los llamados “nuevos” en la invasión, lleva pocos meces sobreviviendo aquí y aun no se adapta. En el cuarto que le han facilitado se encuentran todas las conexiones eléctricas (robadas), que suministran energía a la pequeña favela y le han contado que en varias oportunidades ha explotado, “sobre todo cuando llueve” y en Venezuela el invierno entró fuerte. “Casi no me la paso aquí adentro, me da miedo”, cuenta, sentada en un colchón tendido en el piso de tierra y descubierto, mientras carga a su hija de dos años.