Maduro rompe las negociaciones tras la detención de Saab

"El Gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión del diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociación de México (...) (Estados Unidos) no quiere diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela", ha criticado el presidente Maduro en un discurso transmitido en la cadena VTV.